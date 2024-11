Ilgiorno.it - Boom di furti in casa, ma c’è un bonus comunale per installare allarmi e antifurto: come richiederlo

MAGNAGO – Anche quest’anno, il Comune ha indetto un bando per la concessione di contributi destinati alla sicurezza urbana. L’iniziativa è rivolta ai cittadini, sia proprietari che affittuari, che intendanosistemi di allarme enelle loro abitazioni. Per accedere al contributo, i richiedenti non devono avere pendenze o contenziosi in corso con l’amministrazione, requisito che deve essere rispettato sia al momento della domanda sia in fase di rendicontazione. Chi riceverà il contributo dovrà completare l’installazione entro sei mesi dalla comunicazione di concessione e mantenere il sistema presso l’abitazione per almeno tre anni. Le domande di contributo, complete di tutti i documenti richiesti, dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune, anche tramite Pec (info@pec.