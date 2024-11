Notizie.com - Bonus mutuo 2025: confermato l’aiuto che farà svoltare molte famiglie

Leggi tutto su Notizie.com

È stato prorogato per altri tre anni il Fondo di garanzia mutui per la prima casa: cosa prevede e come accedere alle agevolazioni. Tra le varie novità introdotte dalla Legge di Bilanciorientra anche il rifinanziamento per il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, che prevede una serie di agevolazioni pere giovani per l’acquisto della prima casa.che(Notizie.com)Oltre al rifinanziamento il Fondo è stato prorogato per altri tre anni sino al 2027 con una dotazione di ben 670 milioni di euro da spalmare nel prossimo triennio. Una novità importante considerato il fatto che, nei primi nove mesi dell’anno in corso, la richiesta per accedere al fondo è sensibilmente aumentata. Secondo i dati si sono registrate il 15% in più di domande rispetto allo stesso periodo del 2023.