Quotidiano.net - Bankitalia, nei prossimi 10 anni servirà 30% dei medici in più

Leggi tutto su Quotidiano.net

Nel prossimo decennio il turnover del personale sanitario e il potenziamento dell'assistenza territoriale previsto dal Pnrr genereranno un fabbisogno, in termini di incidenza sull'organico alla fine del 2022, per i(compresi di base e pediatri) pari al 30% e per gli infermieri al 14. Queste dinamiche sono ancora più pronunciate nel Mezzogiorno. Sono i dati riportati danell'audizione sulla manovra. A legislazione vigente, spiega Via Nazionale, tutto il personale con almeno 60alla fine del 2022 cesserà di lavorare nell'arco deidieci: ciò corrisponde a più di 27.000, oltre 24.000 infermieri e altrettanti addetti del ruolo tecnico e a 28.000 frae pediatri di base. La missione 6 del Pnrr sul potenziamento dell'assistenza territoriale richiederà almeno 19.