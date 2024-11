Ilprimatonazionale.it - Alla fine vince il “braccio teso”: si consuma l’incubo dei collettivi

Roma, 5 nov – La foto che immortalava i due studenti che facevano il saluto romano aveva fatto il giro del web e dei giornali “seri”. Il circo dell’indignazione a comando però non è bastato: nonostante la punizione a suon di sospensioni e monologhi di Scurati, nonostante l’attenzione mediatica e la criminalizzazione poliziesca, uno dei due alunni è stato eletto rappresentante d’istituto.ilI due ragazzi erano stati sospesi per 10 giorni con obbligo di svolgere lavori socialmente utili all’interno dell’istituto. Inoltre, era stato loro assegnato un percorso di letture “obbligate”, peggio della sospensione stessa non tanto per l’obbligo di leggere Calvino o Vittorini ma per l’obbligo di ascoltare un intervento di Antonio Scurati sul tema “Fascismo e populismo”.