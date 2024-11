Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 4 Novembre 2024: Martina De Ioannon da il suo primo bacio

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

Ladella nuova puntata didel 4ha portato a nuovi e inattesi colpi di scena.Deha scelto di portare in esterna Ciro Solimeno, e i due hanno condiviso un momento romantico, culminato in un. Durante l’uscita,ha presentato Ciro ai suoi fratelli, mostrando un lato più intimo della loro relazione. Tuttavia, la reazione di Gianmarco, altro corteggiatore di, è stata di rabbia: ha abbandonato lo studio, nonostantelo abbia inseguito per convincerlo a rientrare. Nel frattempo, Alessio Pecorelli ha approfondito il rapporto con Serena, con cui è scattato un. Non sono stati approfonditi, invece, i percorsi dei tronisti Michele Longobardi e Francesca Sorrentino.Dee ilcon Ciro Solimeno Durante l’ultimadiDeha deciso di portare in esterna Ciro Solimeno.