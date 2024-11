Secoloditalia.it - Trump e Harris sulle orme del Cav con l’elmetto: rush finale a colpi di look. Gilet da lavoro per lui, in jeans lei (video)

Donalde Kamalaa caccia del voto degli indecisi in tenuta popolare:condaper lui.per lei. Niente di nuovo dal fronte occidentale: il Cav conce l’ha insegnato già decenni fa Eppure, ancora oggi, nell’America polarizzata e sempre più divisa chiamata al voto tutto conta. E tutto fa la differenza: finanche ildei due sfidanti repubblicano e democratica. Sì, perché una volta assodati gli schieramenti di star e vip scesi in campo per sostenere l’uno o l’altro dei candidati, nella caccia all’ultimo voto la differenza sembra poterla fare anche l’outfit, allegorico, emblematico, propagandistico che sia, sfoggiata nelle varie occasioni pubbliche in chiusura di campagna elettorale.