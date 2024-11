Panorama.it - Svolta storica per Reddit: dopo vent’anni raggiunge la profittabilità

inizia a guadagnare,. Nata nel 2005, quasi per caso dall’intuizione di due studenti universitari (Steve Huffman e Alexis Ohanian), la piattaforma di social news, discussione e intrattenimento ha vissuto decenni di perdite crescenti e bilanci in rosso. Poi la quotazione in borsa lo scorso marzo e ora la: nel terzo trimestre dell’anno 29,9 milioni di dollari di utile, 348,4 milioni di dollari di ricavi (+ 68% rispetto al 2023) e più di 97 milioni di utenti giornalieri (+47% sull’anno precedente).è nato quasifa come esperimento universitario. Huffman e Ohanian immaginarono un sito che raccogliesse e organizzasse contenuti votati dagli utenti stessi, trasformandoin una sorta di "prima pagina di Internet".