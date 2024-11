Sport.periodicodaily.com - Sesta giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

Sembra non conoscere avversari Trento che, nella, conserva l’imbattibilità sbarazzandosi facilmente anche di Milano(91-57) e resta capolista a punteggio pieno. Rimane in scia, però, Bologna, grazie alla netta affermazione su Treviso(104-97). Colpo grosso di Venezia, che rimonta a Napoli in extremis lo svantaggio(81-80). Pistoia liquida Reggio Emilia(73-70), mentre Scafati e Trieste superano rispettivamente Cremona(85-77) e Varese(107-81). Nell’anticipo, Trapani passa a Brescia(74-95).: I RISULTATI BRESCIA-TRAPANI 74-95 SCAFATI-CREMONA 85-77 TRENTO-MILANO 91-57 TRIESTE-VARESE 107-81 DERTHONA-SASSARI 71-68 NAPOLI-VENEZIA 80-81 BOLOGNA-TREVISO 104-97 PISTOIA-REGGIANA 73-70 LA CLASSIFICA TRENTO pt. 12 BOLOGNA pt. 10 TRIESTE pt. 10 DERTHONA pt. 8 TRAPANI pt.