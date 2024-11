Liberoquotidiano.it - Santo, un altro morto ammazzato in strada: la sinistra ha spinto Napoli nel baratro

è Gotham City. Anzi:è peggio di Gotham City perché non ha Batman, l'eroe che combatte il crimine per ridare speranza ai cittadini. Ci sono Joker e Penguin, in compenso: i cattivi non mancano mai a queste latitudini. L'omicidio del diciannovenneRomano,a San Sebastiano al Vesuvio da un ragazzino di 17 anni, probabilmente per un pestone su una scarpa appena comprata, arriva a distanza di una settimana da quello di Emanuele Tufano (15 anni), freddato da un proiettile vagante durante un conflitto a fuoco nella centralissima piazza Mercato tra bande di baby boss. E ancor prima c'è stato l'arresto di P. I, 16 anni, accusato di omicidio. Avrebbe giustiziato il suo migliore amico, Gennaro Ramondino (20 anni), su richiesta di un trafficante di cocaina che pensa di vivere in una puntata di Narcos. Un'iniziazione criminale tribale.