Quotidiano.net - Santo Romano ucciso per una scarpa sporcata. Si cercano i complici del killer. Ferrante: “Sottrarre le piazze al crimine”

Napoli, 4 novembre 2024 – “leal”. È il grido di allarme lanciato al summit sulla sicurezza convocato dal prefetto dopo l’omicidio di, il 19enneda un colpo di pistola sparato da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata in memoria del calciatore, prima si è svolto in municipio il tavolo istituzionale sulla sicurezza. Ieri c’è stata la confessione del 17enne che ha sparato, ma per gli inquirenti potrebbero esserci dei. I carabinieri continuano a indagare per cercare di risalire all'identità dei giovani e giovanissimi protagonisti della rissa scoppiata per un pestata e una".: “Terribile tragedia” “La morte diè una terribile tragedia che scuote le nostre coscienze. Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci alla violenza.