Oasport.it - Ranking WTA (4 novembre 2024): top ten immobile, Jasmine Paolini ad 86 punti dal terzo posto

Leggi tutto su Oasport.it

IlWTA è stato aggiornato al termine dei tre tornei di categoria 250 di Hong Kong, Jiujiang e Merida: top ten, con la bielorussa Aryna Sabalenka sempre in vetta, mentre la numero 1 d’Italia,, è stabile al quartoa quota 5144, a soli 86dalla terza piazza della statunitense Coco Gauff. Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, è stabile Elisabetta Cocciaretto, che conferma il 54°a quota 1048, mentre perde una posizione Lucia Bronzetti, 78ma a quota 887. Scivola fuori dalla top 100, invece, Sara Errani, che cede 14 piazze e si trova ora in 103ma posizione con 717