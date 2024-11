Lanazione.it - Premio innovazione Amerigo Vespucci: c'è tempo fino al 12 novembre per partecipare

Firenze, 42024 - C’èal prossimo 12perall’edizione 2024 del “toscana”. L’iniziativa è stata ideata per valorizzare la ricerca e l’tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese, oltre che per promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. Ilè diviso in quattro sezioni: “Startup innovative”, “Ricerca, sviluppo edigitale e sostenibile”, “Brevetti” e la nuova “e sostenibilità sociale”. Presente inoltre ilspeciale ‘Giovani’. Il bando, rivolto appunto a imprese e startup innovative e spin-off accademici, è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana, nella sezione avvisi, bandi e gare, oltre che sul sito di Sviluppo Toscana e delToscana. Le domande devono essere presentate entro le ore 17 del prossimo 12