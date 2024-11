Perché mezza America vota per Trump?

Leggi tutto su Open.online

C’è un interrogativo che, non senza qualche apprensione, gira per la testa di molti di coloro che seguono la campagna per le presidenziali negli Stati Uniti da questa sponda dell’Atlantico: come sia possibile che più di 60 milioni dini, circa la metà dei potenziali elettori, siano intenzionati are Donald. Lui, un presidente uscente che ha aizzato le folle contro il Parlamento cercando di rovesciare il voto popolare, un pluricondannato per frode e diffamazione, coinvolto in innumerevoli scandali. I suoi principali collaboratori della prima ora (da Raymond McMaster a John Bolton) e 91 tra famigliari, amici, leader mondiali, colleghi di partito e in affari, intervistati dal New York Times non hanno esitato a definirlo «unfit for duty», (inadatto alla carica), «attento solo ai suoi interessi individuali», «manipolabile», «instabile», «fan dei dittatori», «minaccia per la democrazia», «persona che non sa distinguere fra vero e falso», «persona che mette a rischio la sicurezza nazionale», «inaffidabile», «razzista».