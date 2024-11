Liberoquotidiano.it - Moldova: Bergamini (Fi), 'vittoria Sandu rafforza democrazia in Europa'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Con ladi Maiaalle elezioni presidenziali moldave, silanello spazio fisico europeo. Questo risultato alle urne rilancia la spinta pro-adesione all'Ue certificata già dal referendum dello scorso 20 ottobre, per quanto, in quella data, i ‘sì avessero prevalso di stretta misura. Ora, dunque, è necessariore il cammino di ingresso nella famiglia politica comunitaria. Il popolo moldavo ha dato un chiaro segnale che va raccolto". Così in una nota Deborah, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito.