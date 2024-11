Mistermovie.it - Mister Movie | Box Office di Halloween in Italia bene Venom, Parthenope e Longlegs

Il weekend di Halloween 2024 ha incoronato Venom: The Last Dance re del botteghino italiano, ma Parthenope di Paolo Sorrentino si è rivelato una piacevole sorpresa. Scopri tutti i numeri e le novità del weekend cinematografico più spaventoso dell'anno. Venom domina, ma Sorrentino non è da meno Il lungo weekend di Halloween 2024 ha regalato al cinema italiano un botteghino ricco di sorprese. A trionfare è stato Venom: The Last Dance, che ha superato il milione e mezzo di euro di incasso, confermando il successo della saga. Tuttavia, a sorprendere è stato Parthenope di Paolo Sorrentino, che con un incasso di poco inferiore ha dimostrato la sua forza e la capacità di conquistare il pubblico italiano.