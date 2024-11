Le linci selvagge | recensione del docufilm di Laurent Geslin

Leggi tutto su Cinefilos.it

Ledeldiè un fotografo naturalista di fama mondiale che per nove anni ha monitorato immergendosi nella natura, leeuroasiatiche. La lince, per chi non lo sa, è un predatore fondamentale per l’ecosistema forestale, poiché la sua presenza aiuta a mantenere l’equilibrio naturale, minacciata sempre di più da fattori come i cambiamenti climatici e l’attività umana. Il documentarista alla fine ha realizzato un film intitolato Leche è stato presentato in anteprima durante il Locarno Film Festival 2021. Cosa racconta LeNel corso del 19° secolo, la lince euroasiatica è stata sterminata ed è scomparsa dall’Europa occidentale. Cinquant’anni fa, il predatore però è stato reintrodotto nelle montagne della Svizzera. La lince è un animale fiero, bellissimo, con indole schiva, solitario, ma nonostante la protezione garantita a livello nazionale ed europeo, la specie resta comunque a rischio.