Iltempo.it - L'australiana è arrivata in Italia: i primi casi e i danni al cervello: cosa sappiamo

La cosiddetta influenzain. Isono stati registrati in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio e in Liguria, a Genova, dove è stato individuato un caso con problemi neurologici dovuti al virus H3N2. "Si tratta di un signore di 76 anni con un quadro clinico impegnativo e sintomi importanti. In particolare predomina il quadro neurologico a dimostrazione del tropismo di H3N2 per tanti organi tra cui i polmoni e il. Se il buongiorno si vede dal mattino.non sarà una bella stagione influenzale", ha scritto su X Matteo Bassetti, infettivologo del Policlinico San Martino. Tuttavia, quello di Genova "è un caso che non fa statistica. Dire da questo che quest'anno l'influenza farà miliardi di contagi e che colpirà il, mi sembra solo avere fretta di mettere terrore alle persone", spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Massimo Ciccozzi. "Così come non si può oggi prevedere il picco e dire che sarà anticipato: la bacchetta di Harry Potter non ce l'ha nessuno.