La Roma ha un grande talento che rischia di perdere a zero | credono sia il nuovo Rodri | CM IT

La Roma ha un grande talento che rischia di perdere a zero: credono sia il nuovo Rodri

Sergej Levak ha attirato l’attenzione di importanti club europei. Incontro in Spagna e possibile prima offerta contrattuale Se il City Football Group ha messo gli occhi su di lui, allora ile le prospettive sono davvero enormi. LadiSergej Levak, visto che il contratto del diciottenne croato scade a giugno e, come appreso da Calciomercato.it, diversi club europei hanno messo gli occhi su di lui. Laha il: pericolo big (LaPresse) – calciomercato.itIl Girona ha in programma un incontro con papà e agente, per mostrare le strutture del club protagonista l’anno scorso di una stagione storica, e chissà presentare una prima bozza di offerta per il ragazzo cresciuto nell’Osijek e in giallorosso da quasi due anni. Il club catalano è nella galassia del City Football Group, in sostanza è la squadra satellite del Manchester City seppur con una propria autonomia gestionale.