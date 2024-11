La rivelazione choc di James Van Der Beek star di Dawson’s Creek | Ho un cancro

Leggi tutto su Dayitalianews.com

L’attoreVan Der, diventato famoso per la sua interpretazione del personaggio di Dawson Leery nella popolare serie tv “”, cult adolescenziale andato in onda dal 1998 al 2003, ha annunciato di aver un tumore addominale. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata al magazine People. La confessione diVan DerIn un post su Instagram l’attore aveva detto di aver ricevuto questa drammatica diagnosi e lui aveva intenzione di comunicarla tramite un’intervista al magazine People, per raccontare la sua storia e anche per sensibilizzare le persone su questa malattia e sull’importanza della prevenzione. Tuttavia ha spiegato che gli sono arrivate notizie secondo le quali un tabloid avrebbe presto comunicato la sua malattia, che fino a quel momento aveva gestito in modo molto privato.