Ilrestodelcarlino.it - La giungla degli affitti. Otto metri quadri, 600 euro: "Va fermato chi specula"

Entrando nel monolocale di via Orfeo, in pieno centro a Bologna, sembra di rivivere la scena cult del mini-appartamento di Renato Pozzetto alias Artemio ne Il ragazzo di campagna. Questa volta, però, non si tratta di un film. E nemmeno dell’avveniristica Milano. Siamo sle Due Torri dove, come nel capoluogo lombardo, glisono alle stelle. A balzare agli onori delle cronache è stato l’annuncio di un monolocale diin affitto a 600mensili, dove tutto è un optional, visto che l’unica finestra pare quella di un garage. Certo, un caso limite, ma nella(per studenti e non) bolognesi, gli annunci ’pazzi’, purtroppo, si sprecano.