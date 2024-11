Sport.quotidiano.net - La Colligiana cala il tris e travolge la Fortis. I biancorossi si consolidano al terzo posto

JUVENTUS 0: Chiarugi, Gambassi, Paparusso (K), Mariani, Labonia, Baccani (29’ st Grassini), Cianciolo (20’ st Corcione, 25’ st Nastri), Mussi (11’ st Pierucci), Carlotti (41’ st Montagna), Lunghi,massi. A disp.: Bacciottini, Bartalini, Harti, Corbinelli. All.: MocarelliJUVENTUS: Aglietti, Paternò, Zoppi, Donatini, Calzolai (17’ pt Cirasella), Gurioli, Baggiani, Serotti (K), Raimondi (36’ st Niccoli), Masini, Morozzi (28’ st Giusti). A disp.: Conforti, Salvadori, Bonini, Nencioli, Pieri. All.: Morandi Arbitro: Simone Giovannini (Prato) Reti: 8’ pt Carlotti (C), 35’ st Nastri (C), 36’ st Carlotti (C) Note: angoli 2-1; ammoniti Serotti, Paparusso, Labonia, Masini; recuperi 1’ pt, 5’ st.