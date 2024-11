Sport.quotidiano.net - Juri? a rischio esonero: chi sono i possibili sostituti sulla panchina della Roma

, 4 novembre 2024 – Laè attualmente al centro di un vero e proprio terremoto interno, con tensioni che sembrano ben lontane dal placarsi. Ciò che la famiglia Friedkin sperava potesse segnare una svolta positiva si è trasformato in una serie di scelte che hanno sollevato dubbi e critiche, scuotendo il club dalle fondamenta. Il 18 settembre, l’addio di Daniele De Rossi come allenatoreè stato accolto con sconcerto dai tifosi. De Rossi, che aveva lavorato in sintonia con la dirigenza durante il calciomercato estivo, è stato sostituito da Ivan?, ex allenatore di Genoa, Hellas Verona e Torino. Nonostante le critichetifoseria,? è riuscito a portare subito a casa tre punti contro l’Udinese e ha replicato vincendo contro il Venezia, anche se le prestazionisquadra nonrisultate particolarmente convincenti. L’entusiasmo iniziale si è però presto spento con il pareggio contro il Monza, club ancora in lotta per la salvezza, e con la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico, campione d’Italia in carica.