James Van Der Beek | Ho un cancro al colon ma ho motivo di essere ottimista

La star di Dawson's Creek ha parlato pubblicamente della sua malattia e del percorso di cura intrapreso pochi mesi dopo la morte della collega Shannen Doherty, malata dida anni.Van Der, interprete di Dawson nella popolare serie Dawson's Creek, ha reso pubblica la notizia diaffetto dadel-retto, come rivela PEOPLE. "Ho undel-retto. Mi sono occupato privatamente di questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia", ha spiegato l'attore 47enne. "Hodie mi sento bene". Nonostante la diagnosi, Van Dernon ha diradato i suoi impegni lavorativi. Recentemente è apparso in un episodio di Walker e prossimamente reciterà in Sidelined: The QB and Me, un film originale di Tubi