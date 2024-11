Rompipallone.it - Infortunio Bastoni: Inter in ansia, condizioni e tempi di recupero

La situazione in casaè da monitorare dopo la sfida a San Siro contro il Venezia. Perché poi, sempre a San Siro, arriverà la capolista Napoli. La sfida Scudetto vede ildi Calhanoglu, che è subentrato nel corso della partita contro la formazione arancioneroverde, ma occhio a quella che è la situazione legata al problema per Alessandro. Il difensore classe ’95 è uscito a causa di un problema fisico e non per stanchezza, come si apprende nel corso del finale della sfida tra-Venezia, giocata questa sera a San Siro.: è successo durante-Venezia Nel corso della sfida tra-Venezia, ha praticamente chiesto il cambio a Simone Inzaghi, il difensore Alessandro. Su tutte le furie, Inzaghi, ha “spintonato” il suo assistente che ha dovuto operare il cambio nell’immediato.