Calciomercato.it - Ha fatto peggio del Milan: tutto confermato, la Juventus pensa di mandarlo via

Leggi tutto su Calciomercato.it

Valutazioni in corso alla Juve, con la decisione finale attesa davvero a breve. Ecco tutti i dettagli La decisione finale dellapotrebbe arrivare a breve, anzi è attesa davvero a stretto giro di posta. Quello che filtra è che si va verso il licenziamento, come già anticipato da Calciomercato.it tre giorni fa. La Juvedivia (LaPresse) – calciomercato.itPaolo Montero è vicino, o meglio vicinissimo all’esonero. Il tecnico della NextGen rischia di pagare a caro prezzo il pareggio casalingo di ieri contro il Latina, sopratl’ultimo posto con appena 7 punti del Girone C di Serie C. L’uruguaiano ha fin quiaddiritturadel suo collega Bonera sulla panchina diFuturo, terz’ultimo nel girone B con 10 punti. Come raccolto da CM.IT, sono in corso valutazioni su Montero e su un possibile, per non dire molto probabile cambio di guida tecnica della Next Gen, che è stata utilissima a Giuntoli nello scorso calciomercato estivo e che è servita – da Savona a Mbangula – a diversi giovani come trampolino per la prima squadra.