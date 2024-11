Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni dell’undicesima puntata: Alfonso D’Apice entra nella Casa, una sorpresa per Shaila Gatta

Leggi tutto su Isaechia.it

Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’undicesimadel, il reality show condotto daSignorini con la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web. Lain onda questa sera in prima serata si preannuncia essere ricca di colpi di scena, soprattutto per via dell’ingresso indi, che entrerà nelle vesti di concorrente per riconquistare l’ex fidanzata Federica Petagna, con la quale ha preso parte all’ultima edizione di Temptation Island. Ma non solo, perché Tommaso Franchi lascerà il Gf alla volta del Gran Hermano, per raggiungere Maica di Benedicto, che nonostante la lontananza sembra non aver ancora dimenticato l’idraulico toscano (clicca QUI per leggere).