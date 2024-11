Thesocialpost.it - Gli Usa inviano i B-52 per il timore di un’escalation nucleare in Medio Oriente

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Le crescenti tensioni inhanno spinto l’amministrazione americana a inviare nella zona i bombardieri B-52 Stratofortress. Da una parte, questa mossa conferma l’impegno degli Stati Uniti nel proteggere gli interessi e il personale presenti nella regione. Dall’altra l’arrivo dei B-52, potentissimi e ultramoderni velivoli capaci di trasportare anche armamenti nucleari, segnala ildegli Usa rispetto a una possibile escalation del conflitto. A Washington si valutano anche le conseguenze più estreme e non ci si vuole far trovare impreparati. Rafforzamento della presenza militare Il dispiegamento di forze da parte degli americani non si limita ai B-52: venerdì scorso, Washington aveva già annunciato l’invio di caccia, aerei cisterna e cacciatorpedinieri per la difesa missilistica.