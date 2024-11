Iltempo.it - “Giustiziato!”. Musk si scatena dopo la morte dello scoiattolo star dei social

Unodi nome Peanut, diventato unadeimedia, è mortoessere stato preso in consegna dallo Stato di New York dalla casa dei suoi custodi. I proprietari di Peanut e il Dipartimento per la conservazione dell'ambiente hanno riferito venerdì che loe un procione (ribattezzato Fred), anch'esso sequestrato all'inizio della settimana, sono stati sottoposti a eutanasia. L'agenzia ha fatto sapere di aver rimosso gli animali dalla casa nella zona rurale di Pine Cityaver ricevuto segnalazioni di animali selvatici tenuti illegalmente come animali domestici da Mark Longo. Peanut ha accumulato centinaia di migliaia di follower suimedia nei sette anni in cui il suo proprietario lo ha accolto dentro casa.