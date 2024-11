Ilrestodelcarlino.it - Gabriele Muccino al The Space per presentare il film Fino alla fine: “Parla dell’importanza delle scelte”

Bologna, 4 novembre 2024 - Una storia d’ amore, di giovinezza, ma soprattutto die di conseguenze :ha presentato stasera al Cinema Theil suo nuovo”, davanti ad una sala gremita ed entusiasta di ascoltare gli aneddoti della proiezione direttamente dal suo creatore. Nell’ambito di “Una Serata con.”, il format di TheCinema che permette di incontrare dal vivo grandi ospiti, il regista vincitore del David di Donatello ha raccontato il processo di realizzazione del. “La peculiarità è che è girato in due lingue: l’ho pensato in inglese, perché Sophie, la protagonista, è americana. La prima versione è dunque interamente in inglese. Tuttavia, poiché ilè ambientato a Palermo e volevo portarlo in Italia, temevo che doppiato perdesse le differenze linguistiche e culturali.