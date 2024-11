Puntomagazine.it - Fondazione Valenzi: Concorso ” ritratto sonoro”. Un connubio tra arte e musica

Lacon la collaborazione dell’Associazione Scarlatti e L’Accademia delle belle arti annunciano il “” Negli anni Settanta le prove aperte al pubblico della Settimana did’Insieme ebbero uno straordinario successo. In quel periodo di grande fermento culturale a Napoli il sindacofrequentò gli spettacoli e realizzò schizzi raffiguranti i musicisti e il pubblico, alcuni di essi illustrarono i programmi di sala. L’Associazione Alessandro Scarlatti e laETS, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, sono lieti di annunciare il bando per il”. Questo evento unico offre a 25 artisti l’opportunità di immergersi nell’atmosferale delle prove della Settimana did’insieme, che si svolgeranno a Villa Pignatelli dal 30 novembre al 6 dicembre 2024.