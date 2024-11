Unlimitednews.it - Esce “Heart of Gold” di Shawn Mendes

Leggi tutto su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –ha pubblicato “of”, accompagnata anche dal videoclip ufficiale, tratta dal suo prossimo album “”, in uscita il 15 novembre. Il nuovo brano, scritto e prodotto dainsieme a Scott Harris, Mike Sabath e Eddie Benjamin, si ispira al ricordo di un caro amico d’infanzia scomparso. “Il lutto è una cosa davvero, davvero difficile da affrontare e una parte enorme di ciò che mi ha aiutato è stata la celebrazione di quella persona. Vorrei dedicare questa canzone a tutti coloro che hanno perso qualcuno, che sia morto o vivo, in qualsiasi modo. Questa è per loro”, racconta il cantante. “” è il quinto album in studio del cantautore canadese che si è ispirato ai suoi viaggi e alle esperienze vissute negli ultimi anni, in seguito alla cancellazione del suo tour nel 2022.