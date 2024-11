Lapresse.it - Elezioni Usa, Trump: “Non mi dispiacerebbe se sparassero ai media”

Vigilia del voto negli Usa per le presidenziali. Durante un comizio in Pennsylvania, Stato chiave per la vittoria alle, Donaldha attaccato nuovamente la stampa. “Non miseai” ha affermato il candidato repubblicano, che si è scagliato anche contro la sfidante Kamala Harris, definita “un’estremista di sinistra totalmente corrotta” e ha ribadito la sua avversione all’Europa. Intanto secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa negli Stati chiave tra i due rivali, con la vicepresidente e candidata democratica che sarebbe, a sorpresa, avanti di tre punti in Iowa. Circa 75 milioni di americani hanno già votato, in anticipo nei seggi o per posta, compresa la stessa Harris.