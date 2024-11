Ilrestodelcarlino.it - Economia e innovazione: "Start up, strategia di collaborazione nell’area romagnola"

Franco Callegati è presidente dell’incubatore di imprese Cesenalab, professore ordinario presso il dipartimento di Informatica, nella sede di Cesena dell’Università, e si occupa attivamente di trasferimento tecnologico. Professor Callegati, il 23 ottobre, la Camera ha approvato la nuova legge per la promozione e lo sviluppo delleup; tra le misure, sono previste più agevolazioni agli incubatori certificati come Cesenalab. "Grazie alla certificazione, siamo nel circuito di Invitalia, e questo ci permette di fornire alleup servizi in maniera più agile e semplificata. La certificazione è percepita dal mondo delleup come una garanzia di qualità del supporto".