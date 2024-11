Quotidiano.net - Dati rubati: Ronzulli, 'mai chiesto alcun dossier'

"Non ho mai fatto richiesta di" a Enrico Pazzali e "i pm ne hanno preso atto". Si è espressa così la vicepresidente del Senato, Licia, di FI, dopo essere stata sentita stamani a Milano come persona informata sui fatti in merito all'indagine sulla presunta rete di cyber spie scoperta dalla Dda di Milano e dalla Dna. La senatrice ha definito la vicenda emersa dall'inchiesta "un verminaio inqualificabile e - ha aggiunto - credo bisognerà fare qualcosa dal punto di vista legislativo"