Da Jacobs a Iapichino atleti da cartoon

"Sono contento, mi hanno fatto bene, mi hanno disegnato con il braccio grosso". Leonardo Fabbri, campione di getto del peso, si ritrova con piacere nella versione a fumetti che lo vede tra i protagonisti dell’albo Athleticon, sceneggiato da Manfredi Toraldo, disegnato da Andrea Tridico ed edito da Web Athletics. Oltre a Fabbri ci sono tanti grandi protagonisti dell’ca italiana come, tra gli altri, Antonella Palmisano, Dario Dester, Daisy Osakue, Marcelle anche Sveva Gerevini (ideatrice del progetto con Matteo Penna) e Larissa: queste ultime hanno preso parte alla presentazione durante Lucca Comics & Games. Il fumetto (con una storia ambientata nel mondo della scuola) vuole essere uno strumento per avvicinare i giovani allo sport dell’ca leggera. Il coinvolgimento di grandi campioni (nella loro versione) va proprio in questa direzione.