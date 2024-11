Ilveggente.it - Celta Vigo-Getafe, Liga: tv, formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per la dodicesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00: probabili, diretta tv e streaming. Sereno con i suoi 13 punti in classifica, ilcerca il colpo per allontanarsi in maniera definitiva dalle sabbie mobili della graduatoria. Non che ci sia chissà quale impellenza, c’è da dirlo: dietro fanno troppa fatica e quindi diciamo che si è un po’ sereni. Ma conquistare un’altra vittoria indicherebbe una cosa: ilpotrebbe salvarsi senza sudare a differenza di quanto successo gli anni passati.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itIlinvece non è partito benissimo: dieci punti in undici giornate, con soli 8 gol fatti, troppo pochi, e 9 subiti che non sono tanti invece.