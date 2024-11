Lanazione.it - Casole, conto alla rovescia con la storia. Maxi schermo allestito nella Pramac. I 500 dipendenti seguiranno in diretta

Leggi tutto su Lanazione.it

tutti con il fiato sospeso perché a correre è anche un po’ il paese della Valdelsa. Voleva la vittoria Francesco Bagnaia e vittoria è stata. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, dopo la scivolatasprint di ieri, trionfa in Malesiagara lunga davanti al suo rivale e attuale leader della classifica, Jorge Martin. Sul podio anche l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Ora il gap tra Martin e Bagnaia è di 24 punti a favore dello spagnoloricerca del suo primo titolo mondiale (gli basterà vincere la sprint per assicurarsi la corona). E il motomondiale si deciderà nell’ultimo gran premio tra due settimane, con ogni probabilità a Barcellona, scelta per sostituire la martoriata Valencia.