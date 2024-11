Ilfattoquotidiano.it - “Basta pubblicità prima dell’inizio dei film, gli spot rovinano l’atmosfera”: l’idea del regista di “Joker” Todd Phillips per salvare le sale cinematografiche

Quale sarà il futuro del cinema? È questa la domanda da cui la rivista Empire è partita per approfondire temi estremamente attuali, come lo sviluppo dirompente dell’AI e l’ormai definitivo inserimento delle piattaforme streaming come principali concorrenti delle. Una questione a cui tanti registi emaker hanno provato a spiegare il proprio punto di vista, rispondendo al sondaggio condotto dal magazine. Tra questi, spicca il nome di: per ildie di: Folie à Deux (un sequel peraltro contestato da fan e critica), l’esperienza cinematografica dovrebbe combattere il desiderio degli spettatori di guardare ila casa. “Smettiamola di mostrare ledei– rivelaa Empire -. Abbiamo pagato il biglietto, siamo emozionati di essere qui.