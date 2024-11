Cityrumors.it - Allerta meteo Barcellona, arriva nuova Dana è caos voli

Visto quanto è successo a Valencia, ora gli allarmirologici vengono presi in grande considerazione e si avverte la gente La paura è tanta. E adesso nessuno sottovaluta nulla. E considerati gli allarmi dei servizirologici sucol timore che ci possa essere un impatto di unache si spostando verso il Nord della Spagna, almeno da quanto dice la Protezione civile, c’è molta cautela, soprattutto nel fare le cose e nell’organizzarle. L’di unasta mettendo apprensione e preoccupazione a(Ansa Foto) Cityrumors.itLe piogge sonote e non danno la sensazione di smettere, tanto che i messaggi es-Alert da parte della Protezione civile non smettono di partire. Le piogge, che dalle prime ore del mattino hanno colpito la provincia di Castellon, la Catalogna e la provincia dipreoccupano non poco. Basti pensare che sono stati interrotti tutti i collegamenti dei treni regionali dal gestore delle infrastrutture Renfe e allo stesso tempo sono stati deviati almeno 17dall’aeroporto di El Prat di, dove le piogge torrenziali hanno inondato parte dello scalo aereo.