Ahou Daryaie, mia sorella! Che il tuo corpo sia terra di libertà per le donne iraniane

di Somayeh Haghnegahdar* Iran, un paese in cui vige la legge sull’Hijab obbligatoria da 45 anni. Sono trascorsi più di due anni dall’omicidio di Mahsa Amini da parte della polizia morale e dall’inizio del movimento Donna Vita. Molti pensano che la lotta dellesiano terminate, ma non sanno che vivere in Iran significa una lotta quotidiana. Sabato 2 novembre, all’Università della Scienza e della Ricerca di Teheran, la polizia morale dell’ateneo ha insultato e aggredito una studentessa per via del suo abbigliamento ritenuto non idoneo visto che non indossava l’hijab (in tutte le università in Iran c’è la polizia morale che controlla l’etica islamica legata all’abbigliamento e al comportamento). La studentessa dell’ultimo anno di lingua francese,, in protesta, si è tolta tutti i vestiti rimanendo in intimo nel cortile dell’ateneo. Immaginate la scena: in un paese in cui la donna in pubblico deve apparire solo mostrando il tondo del viso, cosa indica questo gesto? Non immaginate, vedetela: la scena immortalata in un video divenuto virale mostra tutto il coraggio della giovane di fronte a un regime il cui apartheid di genere è una delle sue caratteristiche principali.