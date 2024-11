Cityrumors.it - Addio a Quincy Jones, l’uomo che “scoprì” Micheal Jackson: il retroscena con Steven Spielberg che ha cambiato il Re del pop

. Il celebre produttore e compositore aveva 91 anni,ha collaborato con Michaele Frank Sinatra.si è spento a 91 anni. La sua vita è stata ricca di ambizione, sorpresa ed estro. Uno dei più celebri produttori e compositori musicali che ha contribuito a far fiorire l’industria musicale nel pieno della sua espansione. A livello internazionale è uno dei più conosciuti, al punto che la conferma della sua dipartita ha spiazzato i più noti rappresentanti del sistema discografico., il rapporto con Michael(ANSA-CityRumors.it)Oggi è una giornata di lutto, per l’America e per il mondo. Chiunque, nella propria vita, abbia ascoltato almeno un cd ha avuto la possibilità di soffermarsi sul lavoro certosino e originale diha collaborato, fra gli altri, con Michaele Frank Sinatra.