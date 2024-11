Anteprima24.it - Vittime di mafia, comune del Casertano tra beneficiari dei finanziamenti

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero dell’Interno ha inserito ildi Cellole nell’elenco deididestinati a sostenere ledie atti violenti. Un riconoscimento che rappresenta un importante passo verso la legalità e la sicurezza del territorio. “Desidero esprimere – dice il sindaco di Cellole Guido Di Leone – un sentito ringraziamento al Ministro Piantedosi per la considerazione e la vicinanza dimostrata nei confronti della nostra comunità. È doveroso ricordare l’atto intimidatorio che ha colpito il nostrolo scorso dicembre, quando un ordigno è stato fatto esplodere presso il nostro municipio. In quest’anno abbiamo scelto di non enfatizzare questo accadimento, né di strumentalizzarlo come avrebbero potuto fare altri.