Quotidiano.net - Valencia news, allarme forti temporali nelle zone alluvionate. Almeno 213 morti, dispersi “imprecisati”

Leggi tutto su Quotidiano.net

Madrid, 3 novembre 2024 - Quando il numero deidopo l’alluvione in Spagna sale ancora, resta l’. Il forte rischio di pioggia ha messo in allerta arancione questa domenica diversedella Catalogna, della Murcia e della Comunitàna, in cui le precipitazioni accumulate potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in dodici ore. Intanto nella zona dicolpita dalle inondazioni è prevista oggi la visita di re Felipe VI e della regina Letizia. Secondo quanto reso noto il Palazzo reale spagnolo, i reali saranno accompagnati dal premier Pedro Sanchez e dal presidente della Generalitatna. TOPSHOT - Firefighters search for bodies amongst the debris on November 2, 2024, in the aftermath of deadly floods in the town of Alfafar, in the region of, eastern Spain.