Ilfattoquotidiano.it - Valencia, idrovore al lavoro per pompare acqua dal parcheggio sommerso: “Serviranno alcuni giorni per svuotarlo completamente”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Un centro commerciale nella Comunitàna è stato gravemente colpito dalle inondazioni. Ilsotterraneo della struttura, che si trova ad Aldaia, è rimasto pesantemente allagato in seguito alla storica alluvione che ha colpito l’area. Membri delle unità militari di emergenza sono sul posto, mentre sono in azione leper svuotare il garage, in cui si teme possano essere rimasti intrappolatidei dispersi. L'articoloalperdal: “per” proviene da Il Fatto Quotidiano.