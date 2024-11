Lanazione.it - Sarzana cede al Tomar. Il futuro è la Europe Cup

Leggi tutto su Lanazione.it

Niente Champions per l’Hockeyche si accontenta di una nuova stagione in Europa League. Le due sconfitte subìte in Bretagna hanno messo in evidenza una formazione che ancora non ha trovato i giri giusti. Nel raggruppamento valido per centrare un posto nella competizionea più importante i sarzanesi hanno incassato due scivoloni. Dopo la sconfitta all’esordio contro i padroni di casa del Quevert per 6-3 è arrivata anche quella contro il. I portoghesi si sono imposti con il punteggio di 9-2. Il guizzo di capitan Borsi al 6’29“ del primo tempo aveva impattato il vantaggio iniziale realizzato da Silva ma è stata una fiammata che non è spaventato ilche ha segnato ancora con Silva, Almeida e Herman prima che Facundo alla fine del tempo segnasse il 4 a 2. Nella ripresa i portoghesi hanno preso il largo reealizzando una cinquina.