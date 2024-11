Thesocialpost.it - Rimini, muore schiacciato da un muletto Gilberto Tonini: era il presidente della Pro Loco di Montescudo

, un uomo di 71 anni, è tragicamente deceduto nel pomeriggio di ieri a causa di un incidente sul lavoro avvenuto lungo la strada provinciale di, nei pressi dei capannonisua azienda agricola. Il titolareFratelliProlocale è statodalche stava utilizzando per trasportare il mezzo su un rimorchio agganciato a un trattore. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45 mentre stava svolgendo le sue attività quotidiane.Leggi anche: Auto si ribalta in galleria e si spezza in due: è tragedia infinita. Un giovanissimo Una pattuglia dei carabinieristazione di, in transito casuale nella zona, ha rinvenuto ilribaltato su un fianco e, avvicinandosi, ha notatobloccato sotto il mezzo pesante.