Sport.quotidiano.net - Renate da incubo anche col Lume. I bresciani passeggiano in Brianza. Le pantere sprofondano senza fine

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di Roberto Sanvito Sono tempi grami per il. La magia delle prime cinque vittorie consecutive è totalmente svanita. In casa i nerazzurri non vincono da quattro turni, l’ultima volta lo hanno fatto 51 giorni fa: con AlbinoLeffe, Novara, Caldiero ezzane hanno raccolto la miseria di un punticino e sono sprofondati da secondi al nono posto, quasi fuori dai playoff. Il fondo di questa discesa libera la squadra di Foschi l’ha toccato nel primo tempo di ieri contro ilzzane, un monologo, in lungo e in largo della squadra bresciana ed è quasi un caso che le squadre vadano al riposo solamente sullo 0-1. Il manifesto dei primi 45 minuti lo stampa proprio Foschi che al minuto 41 opera un triplo cambio che assomiglia tanto a una bocciatura per chi esce.