Justcalcio.com - Real Madrid: Khedira confessa le difficoltà del ritiro: “Dopo 15 giorni mi annoiavo e ho assunto un life coach”

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-03 14:42:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:in un’intervista a La Gazzetta Si apre su una delle sfide più grandi della sua vita: adattarsi alla vitaildal calcio. Anche se molti potrebbero pensare che lasciare il calcio sia una transizione verso il riposo, perè stato più complicato di quanto si aspettasse. “Mi prenderò un anno sabbatico e andrò in vacanza.”pensò inizialmente, ma latà era molto diversa. Appena quindiciaver lasciato gli allenamenti e i ritmi intensi del calcio professionistico, il tedesco era già annoiato.