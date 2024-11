Ilrestodelcarlino.it - Paura a Forlì: fuga di ammoniaca dallo stabilimento

, 3 novembre 2024 –diin un’azienda di, lungo via Ravegnana, tra i quartieri Ospedaletto e Pieveacquedotto. Si tratta di Gramellini, attività specializzata nell’acquisizione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari congelati. L’è un gas che ha poteri naturali di refrigerazione, dunque viene utilizzato dalle imprese del settore. Sul posto sono già intervenute le forze dell’ordine: tocca ai carabinieri bloccare la viabilità lungo via Ravegnana, deviando il traffico in maniera che le auto non possano passare di fronte allo. Man mano che ci si avvicina, cresce la puzza di gas, che può provocare anche bruciore agli occhi. Al momento non si segnalano persone intossicate. Sono pronti ad ogni evenienza i sanitari del 118.