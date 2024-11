MotoGP GP Malesia 2024 | risultati e ordine di arrivo Bagnaia doma Martin e si porta a -24 Bastianini 3

Leggi tutto su Sportface.it

e l’didel GP della, diciannovesimo e penultimo appuntamento della stagione di. Peccoe Jorgesi prendono la scena fin dall’inizio, regalando spettacolo per i primi giri a suon di sorpassi e contro-sorpassi. Ad avere la meglio è l’azzurro, che una volta allungato sul rivale non gli concede più scampo e trionfa sul circuito asiatico, accorciando le distanze in classifica generale. Poco male per, che conserva un vantaggio imnte (24 punti) e può approcciare l’ultimo appuntamento della stagione – a Barcellona – con la consapevolezza che è sarà lui l’artefice del proprio destino. Completa il podio Enea, che beneficia di una caduta di Marc Marquez e finisce terzo.